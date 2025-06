Sostenibilità urbana | nasce ReSMART Index la nuova certificazione per quartieri intelligenti e inclusivi

La sostenibilità urbana fa un passo avanti con il lancio di ReSMART Index, la nuova certificazione innovativa per quartieri intelligenti e inclusivi. Frutto della collaborazione tra Planet Smart City, ARUP Italia e ASACERT, questa iniziativa promette di rivoluzionare il modo in cui pianifichiamo e viviamo le nostre città, promuovendo ambienti più sostenibili e partecipativi. Scopri come questa certificazione può trasformare il futuro urbano delle nostre comunità.

(Adnkronos) – Il settore immobiliare e la pianificazione urbana accolgono un'importante novità: il ReSMART Index, la nuova certificazione ideata da Planet Smart City in collaborazione con ARUP Italia e certificata da ASACERT. L'iniziativa, lanciata il 26 giugno presso Factory NoLo di Milano con centinaia di partecipanti in presenza e oltre mille professionisti collegati da remoto, . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

