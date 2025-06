Sostegno alle aziende agricole di Palidoro e Maccarese | via libera alla proposta della maggioranza

Un passo importante per il futuro dell'agricoltura locale: il Consiglio Comunale di Fiumicino ha dato il via libera alla proposta della maggioranza, presentata dal consigliere Catini, per sostenere le aziende agricole di Palidoro e Maccarese. Con questa iniziativa, si intende rafforzare e valorizzare oltre 1.500 ettari di terreni che rappresentano il cuore pulsante dell’economia agricola del territorio, garantendo un domani più prospero e sostenibile.

Fiumicino, 26 giugno 2025-  L’obiettivo della proposta approvata oggi in Consiglio Comunale, presentata dal consigliere Massimiliano Catini a nome di tutta la maggioranza al governo, è quello di sostenere le aziende agricole locali che da anni operano sui terreni dell’ex Istituto del Santo Spirito nelle tenute di Palidoro e Maccarese-Castel di Guido. Si tratta di un’iniziativa destinata a oltre 1.500 ettari di terreni agricoli oggi di proprietĂ della Regione Lazio, da decenni coltivati da famiglie e imprese che hanno reso quei fondi una risorsa produttiva per tutto il territorio comunale. “Questa proposta non è il risultato di un’iniziativa dell’opposizione, come vorrebbero far credere, ma una misura concreta di questa maggioranza che finalmente si fa carico delle problematiche reali delle nostre aziende agricole – ha detto con fermezza Catini –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

