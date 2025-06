Sostegno al volontariato | Quattordici nuovi mezzi

Il confronto e la solidarietà si traducono in azioni concrete grazie a Fondazione Caript, che con il progetto "Mettiamoci in moto 2025" rinnova il parco mezzi delle associazioni di volontariato locale. Quattordici nuovi veicoli, tra ambulanze e mezzi di trasporto sociale, saranno destinati a migliorare servizi essenziali per la comunità. Questo sostegno rappresenta un passo importante verso un volontariato più efficace e capillare, perché il bene si muove...

Fondazione Caript sostiene l’acquisto di cinque ambulanze e di nove mezzi per il trasporto sociale. Lo fa con Mettiamoci in moto 2025, il bando dedicato a rinnovare il parco mezzi delle associazioni di volontariato. Il bando assicura al volontariato locale complessivamente 300.224 euro da destinare, oltre che all’acquisto di quattordici nuovi mezzi, anche a interventi di manutenzione straordinaria o riallestimento di autoveicoli. "Il confronto e la collaborazione con le associazioni – sottolinea Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – sono stati fondamentali per realizzare questo bando. Al coordinamento degli enti di soccorso, infatti, abbiamo chiesto di verificare quali erano le principali esigenze del territorio per il trasporto sanitario, in modo da massimizzare l’impatto dei progetti sostenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostegno al volontariato: "Quattordici nuovi mezzi"

