Sospetto femminicidio a Rivalta di Torino | uccide la moglie poi va a suicidarsi nel lago Grande di Avigliana

Una tragica scoperta scuote Rivalta di Torino: un sospetto femminicidio culminato in un doppio dramma. Nel cuore della giornata, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo di una donna sulla cinquantina nell’appartamento di via XXV Aprile 23, mentre poche ore prima il marito, vittima di un gesto estremo, si è tolto la vita nel lago Grande di Avigliana. Una vicenda agghiacciante che solleva interrogativi e suscita profonda inquietudine sulla violenza di genere.

I carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno trovato, nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno 2025, il cadavere di una donna sulla cinquantina nell'appartamento in cui viveva in via XXV Aprile 23 a Rivalta di Torino. Si tratta della moglie dell'uomo di 55 anni trovato morto in mattinata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

