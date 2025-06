Sos medici di famiglia | al bando regionale per 404 zone carenti si presentano in 22

sollevato un’onda di speranza tra i cittadini, ma la partecipazione si è rivelata sorprendentemente bassa: solo 22 medici su 404 zone disponibili si sono presentati. Una situazione che mette ancora più in evidenza le sfide e le criticità di un sistema sanitario in difficoltà, e che richiede interventi immediati per garantire assistenza a tutti. La domanda ora è: come risolvere questa crisi crescente?

Il Friuli Venezia Giulia è di nuovo alle prese con una grave emergenza che rischia di lasciare migliaia di cittadini senza un medico di famiglia. L'ultimo bando lanciato ad aprile dalla Regione per coprire ben 404 zone carenti tra medici di medicina generale e di continuità assistenziale ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Medici di famiglia, in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno: "Molto oltre l’orario di studio" - Nel 2024, i medici di famiglia in Campania hanno fornito oltre 60 milioni di prestazioni, superando abbondantemente gli orari previsti.

Da L’Avana a Venezia: Yaimaris nuova dottoressa di famiglia con la Campagna medici Anni Novanta. Della sua infanzia a L’Avana, Tamayo Santana Yaimaris ricorda che se fosse guarita dalla sua malattia avrebbe fatto il medico. Così è. Guarsce e diventa m Vai su Facebook

