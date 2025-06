Sorteggio Wimbledon 2025 | i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno Spauracchi Hurkacz e Bublik

Il sorteggio di Wimbledon 2025 promette emozioni e sfide avvincenti per Jannik Sinner, appena incoronato numero 1 del mondo. Con i possibili avversari già delineati, tra spauracchi come Hurkacz e Bublik, il talento altoatesino si prepara a scrivere un'altra pagina di storia sull’erba londinese. La corsa verso il titolo è aperta: chi riuscirà a fermare l’inarrestabile Sinner in questa estate che si preannuncia infuocata?

Jannik Sinner si presenterà a Wimbledon da numero 1 del mondo, con il chiaro intento di essere grande protagonista nel terzo Slam della stagione, che incomincerà lunedì 30 giugno sull’erba londinese e ci terrà compagnia fino a domenica 13 luglio. Il fuoriclasse altoatesino ha perso le finali disputate agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, venendo poi eliminato dal kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 Halle: l’obiettivo è quello di rialzare la testa e fare parecchia strada in uno degli eventi sportivi più iconici dell’anno. Quale potrebbe essere il cammino del nostro portacolori? Quali potrebbero essere gli avversari di Jannik Sinner a Wimbledon turno dopo turno? Partiamo da una certezza: non affronterà Carlos Alcaraz prima di un’eventuale finale, visto che il campione in carica è il numero 2 del seeding e dunque finirà dall’altra parte del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio Wimbledon 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Spauracchi Hurkacz e Bublik

