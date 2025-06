Sorteggio Wimbledon 2025 | dove vederlo teste di serie in tabellone e gli italiani

Il sorteggio di Wimbledon 2025 si avvicina, e con esso l’emozione di scoprire i percorsi dei campioni e le sfide che attendono gli azzurri. Venerdì 27 giugno alle 11 (ora italiana), il tabellone prenderà forma nel cuore dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra, svelando i teste di serie e le possibili strade per conquistare il prestigioso trofeo. Non perderti l’appuntamento in diretta: ecco dove seguirlo e quali sono le novità più interessanti.

Il sorteggio ufficiale dei Wimbledon 2025 si tiene venerdì 27 giugno alle 11 (ora italiana). Si tratta del terzo Slam della stagione nonché del torneo di tennis più prestigioso sull’erba che si svolge da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio nel All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Saranno presenti tutti i più grandi campioni a partire dagli azzurri Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Sorteggio Wimbledon in diretta, dove seguirlo. Non è prevista una copertura televisiva ma la designazione dei tabelloni principali potrà essere seguita sulla radio ufficiale della competizione, come da tradizione, e sul sito di Wimbledon alla sezione video & radio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sorteggio Wimbledon 2025: dove vederlo, teste di serie in tabellone e gli italiani

