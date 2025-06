Sorry baby recensione | un dramedy mozzafiato su guarigione e amicizia

Sorry, Baby è un dramedy mozzafiato che esplora con sensibilità e realismo temi di guarigione e amicizia. Diretto da Eva Victor, debutto che ha conquistato il Sundance e distribuito da A24, il film stupisce per la sua capacità di coniugare profondità emotiva e narrazione coinvolgente. Un’opera che dimostra come il cinema contemporaneo possa sorprendere attraverso nuovi talenti e storie autentiche, invitando gli spettatori a riflettere sulla forza delle relazioni umane.

Il cinema contemporaneo continua a sorprendere con opere che uniscono profondità emotiva e capacità narrativa, spesso attraverso la scoperta di nuovi talenti. Uno di questi esempi è il film Sorry, Baby, opera prima di Eva Victor, che ha riscosso grande attenzione in occasione della sua anteprima mondiale al Sundance Film Festival. La pellicola, distribuita da A24, si distingue per l'approccio sensibile e realistico nel trattare tematiche complesse come il trauma e la crescita personale, mantenendo un equilibrio tra momenti di commedia e tragedia.

