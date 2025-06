Sorrentino | Il commercio va sostenuto e tutelato Nessuna linea dura

Il commercio a Napoli rappresenta il cuore pulsante della città, un settore che merita tutela e sostegno, non l'adozione di misure repressive. Trovo sorprendente leggere titoli come “Commercio, scatta la linea dura” che sembrano voler dipingere un quadro di conflitto anziché di collaborazione. È fondamentale capire che il futuro del commercio napoletano richiede dialogo e ascolto, non scontri. Perché il vero progresso nasce dal rispetto e dalla collaborazione tra istituzioni e operatori economici.

Tempo di lettura: 2 minuti "Leggo con sorpresa titoli di stampa come 'Commercio, scatta la linea dura', che lasciano intendere che il Comune di Napoli stia preparando un piano finalizzato a ingaggiare una vera e propria lotta contro il commercio in città. Intendiamoci: ci è stato annunciato dall'Assessore Armato che nei prossimi mesi sarà portata all'attenzione del Consiglio comunale- previo passaggio nella Commissione competente, di cui mi onoro di fare parte- la discussione di un piano inerente alla materia commerciale. Ci è stato però assicurato, come da tempo richiesto da numerosi consiglieri, che si tratterà di un piano orientato allo sviluppo del commercio, alla valorizzazione delle attività storiche, e all'incremento dei posti di lavoro che questo settore, strategico per la città, è in grado di generare.

