Sorpresa Osimhen addio in queste ore? La mossa di Simone Inzaghi

Aggiornamenti importantissimi sul futuro del nigeriano, dall'Arabia il pressing continua senza sosta: le ultime A Napoli non esiste pausa. Dopo l'entusiasmo per il quarto Scudetto e le prime mosse ad effetto, su tutte l'arrivo di Kevin De Bruyne, la dirigenza azzurra non ha intenzione di fermarsi. Antonio Conte, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando per dare forma a una rosa che possa essere competitiva in Italia e in Europa. La priorità è completare la squadra in entrata, ma c'è anche da risolvere il nodo più spinoso: quello legato a Victor Osimhen. Osimhen, l'Al-Hilal torna all'assalto.