sorprende il ladro e lo uccide poi nasconde il corpo fra i rovi

Un'oscura vicenda di vendetta e follia ha sconvolto la tranquilla campagna di San Severino di Centola, dove il corpo di un giovane albanese è stato ritrovato nascosto tra i rovi. La sua morte, avvenuta dopo un tentativo di furto sfociato in violenza, solleva interrogativi sulla giustizia fai-da-te e le conseguenze di azioni estreme. La vicenda si sta delineando come un caso inquietante che farà discutere ancora a lungo.

È stato trovato nelle campagne di San Severino di Centola, nei pressi di un campetto sportivo, il cadavere di un albanese di 25 anni che era ricercato da due giorni dopo un tentativo di furto, sfociato in una sanguinosa rapina in un’abitazione a Foria di Centola, in provincia di Salerno. A indicare il luogo del ritrovamento è stato il proprietario della villetta, un imprenditore edile del posto di 60 anni, che si è presentato ieri mattina alla Procura di Vallo della Lucania insieme al suo avvocato. Ed ora è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo ha ammesso di aver esploso dei colpi d’arma da fuoco durante l’irruzione notturna nella sua abitazione, avvenuta alle 22 di domenica scorsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net