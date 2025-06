Sora - Terracina da lunedì 30 giugno la nuova corsa Cotral per raggiungere il mare

Un’estate più facile e comoda per i residenti di Frosinone: da lunedì 30 giugno, parte una nuova corsa Cotral che collega Sora a Terracina, offrendo un modo semplice e rapido per raggiungere il mare. Questa iniziativa, in via sperimentale per 15 giorni, rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e accessibile. Un’opportunità da non perdere per vivere al meglio la stagione estiva.

Una buona notizia per i cittadini della provincia di Frosinone. È stata ufficialmente istituita, in via sperimentale per 15 giorni, una corsa Cotral che collegherà Sora a Terracina durante il periodo estivo. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, accogliendo con favore la richiesta avanzata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Da lunedì 9 giugno 2025 Cotral istituirà un nuovo servizio di trasporto diretto tra Frosinone e Terracina. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato con una corsa diretta da Frosinone (piazza Pertini) alle 8:00 e il ritorno da Terracina (piazza XXV Aprile) alle 18:0 Vai su Facebook

