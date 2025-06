Sondaggi politici l’effetto comunali e referendum è finito | crolla il Pd

Dopo l’entusiasmo dei referendum e delle amministrative, i sondaggi rivelano un calo di consensi per il Partito Democratico, che torna sotto il 23%. La Supermedia di YouTrend evidenzia le sfide per i dem, mentre Fratelli d’Italia rafforza la sua posizione nel panorama politico. In un quadro in evoluzione, si prospettano nuovi scenari per il centrodestra e il centrosinistra, segnando un importante punto di svolta nella politica italiana.

L'effetto positivo dei referendum e delle elezioni comunali è già svanito e il Pd torna a faticare negli ultimi sondaggi. La Supermedia realizzata da YouTrend per Agi testimonia le difficoltà dei dem: sono il partito che perde più consensi e torna così ampiamente al di sotto del 23%. Ben diversa la situazione per Fratelli d'Italia, che continua a guadagnare consensi. Nel centrodestra cresce anche Forza Italia, a fronte di un calo della Lega. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre risale (è il partito che guadagna più consensi nelle ultime due settimane) Azione.

