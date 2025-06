Sondaggi politici frenata del Pd | FdI resta sopra al 30 per cento

I sondaggi politici del momento dipingono uno scenario affascinante: mentre il Pd registra una lieve frenata, Fdi si conferma saldo sopra il 30%. La Supermedia Agi/Youtrend del 26 giugno evidenzia il calo del Partito Democratico, che si avvicina ai 23%, mantenendo comunque una distanza significativa da Fratelli d’Italia, stabile al vertice. La dinamicità delle preferenze degli italiani apre nuovi capitoli nel panorama politico nazionale.

La Supermedia AgiYoutrend del 26 giugno ha certificato un calo del Pd, che arretra dopo una buona fase vissuta a cavallo tra le elezioni Comunali e il referendum. Il partito guidato da Elly Schlein è scivolato in due settimane, nei sondaggi politici nazionali, mediamente dello 0,4 per cento fino a quota 22,6. Resta così ampia la distanza dalla prima posizione, sempre occupata da Fratelli d'Italia. Quest'ultimo è rimasto in vetta alle preferenze degli italiani con il 30,3 per cento e una crescita dello 0,1. Per il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il miglior risultato dalle Europee 2024.