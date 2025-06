Sommer | Step by step ma ora siamo dentro il torneo al 100%

Yann Sommer, portiere dell’Inter, è al massimo della forma dopo la vittoria contro il River Plate, e ora i sogni di Champions sono più vivi che mai. Con determinazione e grinta, Sommer si prepara agli ottavi di finale, consapevole che questa squadra può raggiungere traguardi incredibili. La strada è tracciata: dentro al cento per cento, pronti a conquistare ogni sfida che ci attende.

Sommer ha parlato al termine della partita tra Inter e River Plate. Il portiere svizzero contento per la prestazione dei suoi e non vuole ovviamente fermarsi. Ora gli ottavi di finale. DENTRO AL CENTO PER CENTO – Yann Sommer, intercettato dai colleghi di Sport Mediaset, ha commentato in questo modo la bella vittoria dell’Inter contro il River Plate: « Più dura e più bella, era un avversario aggressivo ma abbiamo fatto bene. Tanta energia messa sul campo, abbiamo fatto bene. Il gruppo sta crescendo, importante che abbiamo i giovani che prendano confidenza. Bene oggi. I primi giorni erano difficili, ma ora siamo al 100% dentro in questo torneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it