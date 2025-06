Sommer sicuro | Non è facile giochiamo per vincere il torneo

Yann Sommer, portiere dell'Inter, si dimostra sicuro e determinato nonostante le difficoltà e il cambio in panchina. Con l’obiettivo di spingere la squadra il più lontano possibile nel Mondiale per Club, Sommer condivide la sua fiducia e il desiderio di vincere, mostrando che la passione e la concentrazione sono le armi più forti per affrontare ogni sfida. Il futuro nerazzurro si costruisce anche con la grinta di ostinarsi a credere nei propri sogni.

Yann Sommer è stato impegnato pochissimo nella partita tra Inter e River Plate. Il portiere nerazzurro non abbassa le aspettative intorno alla sua squadra ai microfoni di Dazn. OBIETTIVO – L’ Inter ha come obiettivo quello di andare più avanti possibile al Mondiale per Club. Nonostante il cambio in panchina e l’addio di Simone Inzaghi il portiere Yann Sommer rimane piuttosto fiducioso sul futuro. I nerazzurri questa notte hanno battuto il River Plate per 2-0 e conquistato così gli ottavi di finale della competizione. Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni hanno messo la loro firma sulla gara portata a casa in quel di Seattle. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer sicuro: «Non è facile, giochiamo per vincere il torneo»

