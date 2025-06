Sommer a Mediaset | Il River era un avversario tosto Ora vogliamo fare questo

Dopo la difficile sfida contro il River Plate, Yann Sommer ha condiviso le sue impressioni a Mediaset, sottolineando la forza dell’avversario e l’impegno della squadra. La vittoria non è stata solo un risultato, ma la conferma di un gruppo determinato a superare ogni ostacolo. Ora, con questa energia, l’Inter si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo. L’entusiasmo e la tenacia sono pronti a guidarci verso traguardi sempre più ambiziosi.

Sommer ha parlato a Mediaset dopo la vittoria dell’Inter contro il River Plate: le dichiarazioni del portiere nerazzurro. Al termine della partita dell’ Inter contro il River Plate, Mediaset ha intervistato Yann Sommer chiedendogli le sensazioni e le impressioni dopo una partita così tosta: LE PAROLE – «Era un avversario tosto da affrontare, aggressivo, però abbiamo fatto bene con tanta energia sul campo, come squadra abbiamo giocato bene. Molto importante che i giovani prendano confidenza, hanno fatto bene. Nei primi giorni negli USA è stato più difficile ma ora siamo dentro al 100% a questo torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer a Mediaset: «Il River era un avversario tosto. Ora vogliamo fare questo»

