Sommer a Inter Tv | I primi giorni erano un po’ difficili dopo una stagione lunga Ma siamo qui per vincere

Dopo una partenza difficile, Yann Sommer e l’Inter si rimettono in carreggiata con determinazione e grinta. Il portiere svizzero, felice per la vittoria contro il River Plate, ha sottolineato la crescita della squadra e la volontà di vincere. Un nuovo capitolo per i nerazzurri, che ora puntano a consolidare il proprio cammino. Le sue parole sono un invito a credere nel successo, perché il meglio deve ancora venire.

Sommer, il portiere dell’Inter ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il River Plate: le sue dichiarazioni. Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria per 2-0 contro l’ Inter. Il portiere svizzero si è dichiarato molto contento per la prestazione complessiva della squadra durante l’incontro contro il River Plate. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI SOMMER – «Abbiamo fatto bene, abbiamo giocato una bella gara. Era difficile contro una squadra dura. Loro sono forti e sono molto aggressivi nei duelli. Noi abbiamo fatto molto bene. È bello, non capita sempre di giocare contro squadre così. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer a Inter Tv: «I primi giorni erano un po’ difficili dopo una stagione lunga. Ma siamo qui per vincere»

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Sommer: "E' stata una partita dura, un avversario duro e molto aggressivo. Ma abbiamo fatto molto bene, messo tanta energia sul campo. Molto importante che i giovani prendano confidenza, hanno fatto molto bene oggi. I primi giorni in America sono stati diffi Vai su Facebook

Sommer a ITV: "Stessa energia anche nella prossima partita. Primi giorni difficili, qui per…"; Sommer: "Se l'Inter vuole arrivare in fondo? Sempre! Ora siamo al 100% dentro al torneo"

Sommer: “Se l’Inter vuole arrivare in fondo? Sempre! Ora siamo al 100% dentro al torneo” - Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro il River Plate. Lo riporta fcinter1908.it

Sommer: «Step by step, ma ora siamo dentro il torneo al 100%» - Il portiere svizzero contento per la prestazione dei suoi e non vuole ovviamente - Da inter-news.it