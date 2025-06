Sommer a Dazn | Abbiamo messo temperamento ed energia in campo Se l’Inter può vincere il Mondiale per Club? Certo! Ecco perché

Yann Sommer, il portiere dell’Inter, ha espresso tutta la sua determinazione e passione dopo la brillante vittoria nel Mondiale per Club contro il River Plate. Con energia e temperamento, i nerazzurri hanno dimostrato di poter puntare in alto, alimentando le speranze di conquistare il prestigioso titolo mondiale. Ma cosa ha detto Sommer? Scopriamo insieme le sue parole e la visione del team interista per il futuro.

Il portiere dell'Inter, Yann Sommer, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta nel match del Mondiale per Club contro il River Plate. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter River Plate, match vinto dai nerazzurri per 2 a 0, strappando così il pass per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il portiere della beneamata Yann Sommer ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL MATCH – « Era importantissimo oggi. Abbiamo messo temperamento ed energia sul campo. Il River è una squadra dura nei duelli, era importante per noi ». STEP IN AVANTI CON QUESTA VITTORIA – « Sì, siamo in un altro torneo.

