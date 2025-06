Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea | il concerto poetico di Michele Gazich e Giovanna Famulari a Folkest 2025

Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea: un concerto poetico che promette di toccare le corde più profonde dell'anima. Il 2 luglio 2025, alle ore 20:45, il Sagrato della Chiesa di San Giacomo a Clauzetto (PN) ospiterà uno degli eventi più attesi di Folkest 2025, con Michele Gazich e Giovanna Famulari che ci condurranno in un viaggio tra spiritualità, bellezza e resistenza emotiva.

Il prossimo 2 luglio 2025, alle ore 20:45, nella suggestiva cornice del Sagrato della Chiesa di San Giacomo a Clauzetto (PN), andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi di Folkest 2025: Michele Gazich e Giovanna Famulari porteranno in concerto il loro progetto artistico e discografico “Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea”, un viaggio musicale e poetico tra spiritualità, bellezza e resistenza emotiva. Un album tra poesia, musica e speranza. Nato da una profonda amicizia artistica e umana, il progetto vede la collaborazione tra Michele Gazich, cantautore, compositore, violinista e storico amico di Folkest, e Giovanna Famulari, violoncellista, pianista e voce femminile tra le più raffinate del panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea”: il concerto poetico di Michele Gazich e Giovanna Famulari a Folkest 2025

