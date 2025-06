Solidarietà e turismo | i progetti con Brasile e Colombia per ragazzi fragili

In un mondo che ha bisogno di solidarietà e connessioni autentiche, Maranello si distingue promuovendo progetti di turismo solidale rivolti a ragazzi fragili in Brasile e Colombia. Attraverso iniziative concrete e di grande impatto, l’amministrazione comunale e la comunità locale rafforzano i legami internazionali, offrendo speranza e opportunità a chi ne ha più bisogno. Scopri come questi progetti stanno cambiando vite e creando ponti di solidarietà tra continenti.

Proseguono i progetti di solidarietà che vedono l’amministrazione comunale di Maranello e la comunità maranellese impegnate nel sostegno a iniziative di sviluppo e di relazioni tra Brasile e Colombia. Due, in particolare, quelli attivati nelle ultime settimane. A Vila Mimosa, quartiere di Rio de. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: solidarietà - progetti - brasile - colombia

I Lions della Toscana guardano al futuro: service, solidarietà e nuovi progetti - Il Congresso annuale del Distretto 108 La Toscana dei Lions Club, tenutosi a Siena il 14 maggio 2025, ha messo in luce importanti traguardi raggiunti e una visione promettente per il futuro.

Solidarietà e turismo, i progetti di Maranello con Brasile e Colombia; Maranello: solidarietà e turismo, i progetti con Brasile e Colombia; Maranello: solidarietà e turismo, i progetti con Brasile e Colombia.