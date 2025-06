Solidarietà agli autisti Amat | La violenza si combatte con educazione dialogo e senso civico

difficili e spesso rischiose. La violenza contro chi svolge il proprio lavoro con dedizione e responsabilità è un atto inaccettabile. È fondamentale promuovere educazione, dialogo e senso civico per costruire una società più rispettosa e sicura per tutti. Solo così possiamo sperare di prevenire episodi come questo e garantire un ambiente di lavoro e di vita più civile e pacifico.

"Quanto accaduto nelle scorse ore a un autista dell’Amat, aggredito brutalmente per aver fatto il proprio dovere, è un episodio gravissimo che non può lasciarci indifferenti. Esprimo piena solidarietà al lavoratore coinvolto e a tutta la categoria, che ogni giorno opera in condizioni sempre più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

