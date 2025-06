Soldi sottratti dal fallimento della società di ristorazione | finisce l' incubo giudiziario per due

Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, il fallimento della società di ristorazione "El Goesr" si conclude con una boccata d'aria fresca per due imputati: un'assoluzione e una sentenza di prescrizione. Un risultato che chiude un capitolo difficile nella storia dell'impresa, portando finalmente giustizia e speranza di rinascita. La vicenda si trasforma in un monito sulla resilienza e sulla possibilità di superare le sfide legali, aprendo nuovi orizzonti per la rinascita del celebre locale.

Un’assoluzione e una sentenza di prescrizione nel processo per la bancarotta fraudolenta della Restaurant and Drink “El Goesr”, società facente parte della galassia 'Savaris', nota impresa della ristorazione di Teverola, oggi ‘Tempio della Pace’. Il collegio presieduto dal giudice Daniele. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: società - ristorazione - soldi - sottratti

Maxi blitz anti-’ndrangheta: 97 indagati in tutta Italia e due società sequestrate tra ristorazione e edilizia - Un maxi blitz anti-'Ndrangheta ha portato all’indagine di 97 persone e al sequestro di due società, nel settore ristorazione e edilizia.

Soldi sottratti dal fallimento della società di ristorazione: finisce l'incubo giudiziario per due; Soldi sottratti allo Sporting, tre condanne; Campi Salentina, sette lavoratori in nero in un ristorante che evade il fisco dal 2019.