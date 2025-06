Soldi per le carrozzine non più garantiti le storie del disagio | ‘Costretta a stare chiusa in casa per 2 mesi’ ‘continuo a cadere’ ‘mi hanno chiesto 10mila euro’

Le difficoltà per chi ha bisogno di carrozzine e assistenza sono cresciute, lasciando molte persone senza supporto adeguato. Storie di disagio e rischi aumentati si intrecciano con richieste di aiuto che spesso restano senza risposta, tra costi elevati e mancanza di garanzie. Questa situazione mette in evidenza una realtà preoccupante: l’accesso alle cure e ai dispositivi essenziali non può più essere un privilegio. È ora di agire e chiedere cambiamenti concreti.

C’è chi deve cambiare carrozzina elettrica ma gli viene negata la copertura totale delle spese da parte dell’Asl. Non era mai successo prima. E c’è chi si è rivolto alla propria Asl, come ha sempre fatto finora, e si è sentito rispondere che “non garantiscono più la manutenzione”, quindi di “ rivolgersi ad una ortopedia specializzata “. Risultato: il costo per due batterie, 800 euro, è completamente a suo carico. La donna con grave disabilità motoria in questione è rimasta due mesi chiusa in casa, fino all’acquisto delle batterie trovate da un rivenditore privato di scooter-moto peraltro a prezzi più che dimezzati rispetto all’ ortopedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Soldi per le carrozzine non più garantiti, le storie del disagio: ‘Costretta a stare chiusa in casa per 2 mesi’, ‘continuo a cadere’, ‘mi hanno chiesto 10mila euro’

In questa notizia si parla di: casa - chiusa - mesi - soldi

In casa teneva cocaina, marijuana e una pistola, chiusa inchiesta per 23enne - Un'inchiesta si è conclusa per Samuel Pio Donzì, 24 anni, arrestato il 26 luglio dell'anno scorso. Il giovane era stato trovato in possesso di una pistola illegalmente detenuta e di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana.

Ieri sera, con il viaggio visionario di Salvo Piparo e il suo 400A, si è chiusa la stagione invernale e primaverile di Un tè con l’autore®. Una rassegna che è diventata casa, rifugio, specchio e palco. Centinaia di persone ci hanno accompagnato in questi mesi, ri Vai su Facebook

Soldi per le carrozzine non più garantiti, le storie del disagio: ‘Costretta a stare chiusa in casa…; Ma quale alluvione?. La Casa delle arti era chiusa da mesi; Finge di essere rimasta chiusa fuori casa con il figlio di otto mesi all'interno, denuncia per procurato allarme.

La ditta chiusa per debiti e la casa all'asta: il movente dei soldi - MSN - Ma invece è proprio il movente dei soldi che gli inqurirenti stanno approfondendo. Segnala msn.com

Caso Daniela Ruggi, lo “sceriffo”: «Non ho più soldi, quando dissequestrano la casa?» - Ho dato fondo ai miei averi ormai per le spese legate a questo caso, e non ho fatto nulla di male. msn.com scrive