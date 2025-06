Soldi per la ricerca erano già stanziati il governo fa il gioco delle 3 carte | l’ira dei precari del Cnr

I soldi per la ricerca erano già stati stanziati, ma il governo sembra giocare a nascondino con i precari del CNR. A pochi giorni dalla presentazione del decreto legge Università, che prevede 160 milioni di euro per la ricerca, i lavoratori precari tornano in piazza a Roma, denunciando che quei fondi non rappresentano risorse nuove ma già esistenti nel sistema. La verità sui finanziamenti per l’innovazione è spesso nascosta dietro un gioco di carte che penalizza chi lavora per il progresso.

I lavoratori precari del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tornano di nuovo in piazza a Roma e lo fanno a pochi giorni dalla presentazione, da parte del Ministero, del decreto legge Università che stanzia 160 milioni di euro per promuovere l’attività scientifica degli Enti di ricerca. “Questi soldi non sono risorse aggiuntive – spiega Antonio Sanguinetti, del coordinamento precari uniti del CNR – ma erano già presenti nel mondo della ricerca, sono solo stati spostati da altri fondi. Il Governo ha preso alcuni soldi anche dal Cnr e li ha ridati al Cnr, ci prende in giro, è il gioco delle 3 carte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Soldi per la ricerca erano già stanziati, il governo fa il gioco delle 3 carte”: l’ira dei precari del Cnr

