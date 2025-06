Sold out per l’evento Morricone & Friends a favore di Agbe Pescara

L’attesa è stata travolgente: il concerto "Morricone & Friends" a favore di Agbe Pescara, in programma venerdì 27 giugno a Spoltore, è tutto esaurito. Un evento imperdibile che celebra le straordinarie melodie del Maestro Ennio Morricone, grazie alla collaborazione di artisti e appassionati che rendono omaggio al genio italiano. L’evento, organizzato dall’associazione..., promette di essere un momento magico di musica e solidarietà, un’esperienza da non perdere.

Venerdì 27 giugno alle ore 21 a Spoltore, sulla terrazza Soms, che si affaccia sulla centralissima Piazza D'Albenzio, si terrà un concerto con le indimenticabili melodie del Maestro Ennio Morricone. L’evento "Morricone & Friends" a favore di Agbe Pescara è sold out. È realizzato dall’associazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

