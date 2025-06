Sold Out per il musical dedicato al parroco santo Don Vincenzo Romano

Un’ondata di entusiasmo ha travolto l’Auditorium San Pio X di Roma, dove il musical “Don Vincenzo Romano, lu prevete faticatore” ha registrato il tutto esaurito. Un successo che testimonia l’amore e l’attenzione del pubblico verso le storie di fede e dedizione, specialmente in un momento così importante come l’Anno Santo 2025. L’evento, parte integrante dei festeggiamenti del Giubileo, ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che i valori di Don Vincenzo restano vivi e vibranti nel cuore di tutti.

Tutto esaurito e grande successo di pubblico all'Auditorium San Pio X di Roma per il musical "Don Vincenzo Romano, lu prevete faticatore", un'opera intensa e toccante dedicata al santo di Torre del Greco. L'evento rientra negli appuntamenti ufficiali dell'Anno Santo 2025, in particolare per il Giubileo di Vescovi, Sacerdoti e Seminaristi.

