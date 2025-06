Sogliano si conclude il corso di inglese

successo per tutta la comunità, offrendo a giovani e adulti un'opportunità unica di crescita linguistica e culturale. Con entusiasmo e impegno, i partecipanti hanno affinato le proprie competenze in inglese, aprendo nuove porte verso il mondo e rafforzando il senso di appartenenza alla nostra amata Sogliano. Un traguardo che segna l’inizio di tanti altri progetti stimolanti e inclusivi per il futuro.

