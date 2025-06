Sofia Goggia si racconta al teatro Tirinnanzi | tutto esaurito per la sciatrice oro alle Olimpiadi

Legnano si prepara a vivere un evento imperdibile: il teatro Tirinnanzi ospiterà "Il sogno di Sofia", una serata dedicata alla straordinaria storia di Sofia Goggia. Dalla passione scolastica alle medaglie olimpiche, la sciatrice oro alle Olimpiadi condivide il suo percorso di impegno e determinazione. Un'occasione unica per scoprire da vicino la donna dietro il successo, lasciandosi ispirare dal suo esempio di perseveranza e sogni realizzati.

Legnano, 25 giugno 2025 – Una passione nata tra i banchi di scuola, coltivata con determinazione giorno dopo giorno, fino a diventare realtà. È la storia di Sofia Goggia, una delle più grandi atlete italiane, che fin da bambina sognava di vincere le Olimpiadi. Lo scrisse persino in un tema: “Voglio vincere le Olimpiadi”. E ce l’ha fatta. Martedì 1 luglio, il Teatro Tirinnanzi di Legnano accoglierà "Il sogno di Sofia ”, una serata-evento già sold out, dedicata alla vita e alla carriera della campionessa olimpica bergamasca. L’incontro, inserito nel calendario del “Salotto della Famiglia Legnanese”, offrirà al pubblico un racconto autentico e coinvolgente, capace di andare ben oltre lo sport per toccare le corde più profonde della determinazione, dell’impegno e della resilienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sofia Goggia si racconta al teatro Tirinnanzi: tutto esaurito per la sciatrice oro alle Olimpiadi

