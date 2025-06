Sofia Coppola | La violenza nei film eccessiva e sconvolgente quando negli USA ci sono così tante sparatorie

Sofia Coppola riflette sulla rappresentazione della violenza nei film, sottolineando come l'eccessiva e sconvolgente esposizione possa risultare insensibile di fronte alla reale crisi di violenza negli Stati Uniti. Durante il Festival Nouvelles Vagues di Biarritz, ha espresso il suo disagio verso un cinema troppo crudo, evidenziando come il contesto americano renda difficile distinguere finzione e realtà. La sua riflessione ci invita a ripensare al ruolo del cinema nel mondo odierno.

La regista ha riflettuto sull'importanza della rappresentazione quando negli Stati Uniti la violenza è all'ordine del giorno Intervenuta a una masterclass del Festival Nouvelles Vagues di Biarritz, Sofia Coppola ha dichiarato fermamente quanto non le piacciano molto i film violenti. "Nel mio Paese c'è così tanta violenza con le armi da fuoco", ha dichiarato. "È davvero difficile vedere quel tipo di film. I vecchi cowboy sono belli, ma il modo in cui la violenza è fuori controllo oggi è sconvolgente". Coppola, ospite d'onore della terza edizione del Festival Nouvelles Vagues nella pittoresca città sud-occidentale di Biarritz, ha citato Martin Scorsese come regista i cui film hanno una violenza che ha uno scopo narrativo.