Società della Salute ora chiarezza Fratelli d’Italia va in contropiede

In un clima di tensione e dibattito acceso, la Società della Salute senese si trova al centro di una polemica che ha diviso le forze politiche. Fratelli d’Italia ha sollevato interrogativi sulla gestione economico-finanziaria, ottenendo risposte critiche da parte degli assessori e del presidente Gugliotti. La vicenda si presenta come un banco di prova per la trasparenza e l’efficienza del sistema sanitario locale, alimentando un confronto che promette ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Un confronto definito più volte "doveroso" sulla Società della Salute senese, al centro di polemiche da quando il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione all’assessore ai Servizi sociali del Comune, Micaela Papi. Dalla risposta sono emerse critiche nella gestione economico-finanziaria della SdS a cui ha risposto il presidente Giuseppe Gugliotti. Gli assessori Giuseppe Giordano e Enrico Tucci hanno fatto il punto in un incontro pubblico. "Le risorse trasferite dal Comune alla SdS ammontano a circa 1,5 milioni di euro e sono quasi la metà dell’intero ammontare dei trasferimenti annuali – ha spiegato Giordano –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Società della Salute, ora chiarezza". Fratelli d’Italia va in contropiede

Società della Salute, scontro aperto. L’assessore Papi tiene il punto - L’assessore Papi non fa un passo indietro nel dibattito sulla Società della Salute di Siena, evidenziando le criticità emerse e ribadendo la sua posizione.

