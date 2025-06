Soccorrere i fantini esercitazioni tutto l’anno

Ogni anno, i barellieri e i soccorritori della Pubblica Assistenza si impegnano con dedizione e coraggio negli esercitazioni quotidiane, pronti a intervenire nei momenti più pericolosi della festa di San Martino. Questa figura silenziosa ma fondamentale garantisce la sicurezza dei fantini durante i tre giri, mettendo a rischio la propria incolumità per salvare vite e assicurare lo svolgimento sicuro della tradizione. Il loro eroismo invisibile è il cuore pulsante di questa storica festa.

Una figura che non appare tra i protagonisti, nascosta nei punti più pericolosi della Piazza, eppure così tanto importante per la salvaguardia dei fantini e per il proseguo della festa. I barellieri ed i soccorritori della Pubblica Assistenza, ogni anno garantiscono la salvaguardia dei fantini che cadono durante i tre giri, salvando la vita di chi cade a San Martino e al Casato, mettendo a repentaglio la propria salute e rischiando tanto mentre i cavalli sfrecciano sul tufo. Una figura che con le norme di sicurezza che sono state aggiunte negli ultimi anni, diventa sempre più importante. "La nostra formazione dura tutto l'anno - afferma Claudia Ciacci responsabile del recupero fantini per la Pubblica Assistenza - ci fermiamo solo un mese dopo il Palio d'agosto per far riposare un attimo la mente".