Snodo via Fiorentina Arezzo 2020 | Progetto fallimentare l' assessore Sacchetti faccia un passo indietro

Il progetto di snodo via Fiorentina Arezzo 2020 si rivela un fallimento, mettendo in discussione l’efficacia dell’attuale amministrazione. Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo 2020 – Per cambiare a Sinistra, torna a sollevare la questione, chiedendo all'assessore Sacchetti di fare un passo indietro. La vicenda rappresenta una sfida cruciale per il futuro della città, e ora più che mai, è fondamentale trovare soluzioni efficaci e condivise per il bene di Arezzo.

Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Arezzo 2020 - Per cambiare a Sinistra, è tornato ad affrontare oggi, giovedì 26 giugno, il tema dei lavori di via Fiorentina, affiancato da Franco Dringoli e Roberto Barone. "Dopo la conferenza stampa del 15 maggio tenuta dall’assessore e dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - arezzo - assessore - snodo

Orciolaia e via Fiorentina: Arezzo tra identità storica e dubbi sul cantiere - Arezzo si trova al centro di un acceso dibattito tra tutela del patrimonio storico e modernizzazione urbana.

Snodo viario di Via Fiorentina. Romizi, Barone e Dringoli: I cittadini devono sapere la verità e noi gliela diciamo; Cantiere di via Fiorentina, lavori da aprile per un anno e mezzo. Si entra nel vivo degli scavi; ?Snodo via Fiorentina, come cambia la circolazione.

Snodo di via Fiorentina, Arezzo 2020: "Progetto fallimentare, l'assessore Sacchetti faccia un passo indietro" - Il leader del partito Francesco Romizi: "Il rischio è che si possa poi scoprire in seguito che il progetto stradale sia da modificare per renderlo in sintonia con quello strutturale, i cui lavori sono ... Lo riporta arezzonotizie.it

LA SEGNALAZIONE | Lavori in via Fiorentina: "Sindaco e assessori si sono dimenticati di noi" - È da ormai più di qualche settimana che sono iniziati i lavori per il sottopasso di via Fiorentina e per la sciagurata e obbrobriosa rotonda di superficie, e nel notare il solito livello di indecente ... Riporta arezzonotizie.it