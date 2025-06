Smaltimento illecito di rifiuti | Denunciato imprenditore a Santa Venerina

I Carabinieri di Santa Venerina intensificano la battaglia contro l'illegalità ambientale, denunciando un imprenditore coinvolto nello smaltimento illecito di rifiuti. Un esempio lampante di come le forze dell’ordine siano in prima linea per proteggere il nostro territorio e la salute pubblica. La lotta ai crimini ambientali è una priorità costante, e grazie all’azione decisa delle istituzioni, il paesaggio pedemontano può tornare a risplendere. Continua a seguirci per scoprire altri aggiornamenti importanti.

Carabinieri in prima linea contro i crimini ambientali. I Carabinieri intensificano il loro impegno quotidiano nella lotta agli ecoreati e alla tutela del patrimonio ambientale, operando in stretto coordinamento con i reparti specializzati dell'Arma. L'obiettivo è chiaro: prevenire e reprimere ogni condotta dannosa per il territorio e la salute pubblica. Rifiuti scaricati illegalmente nei paesi pedemontani. Nelle aree pedemontane, sempre più spesso si registra il fenomeno dello smaltimento abusivo di rifiuti, particolarmente insidioso per l'ambiente e capace di alimentare circuiti criminali, anche di natura organizzata.

In questa notizia si parla di: smaltimento - illecito - rifiuti - denunciato

