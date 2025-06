Slow Food Italia | serve lo stop alla pesca del mosciolo selvatico di Portonovo

Slow Food Italia si mobilita per proteggere il delicato equilibrio di Portonovo, chiedendo uno stop urgente alla pesca del mosciolo selvatico. Questa specie, simbolo di biodiversità e tradizione, rischia di scomparire se non si interviene subito. È fondamentale preservare il nostro patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile per questo prezioso Presidio. La tutela del mosciolo selvatico di Portonovo dipende anche dalla nostra consapevolezza e azione condivisa.

ANCONA - Il mosciolo selvatico di Portonovo è a rischio di estinzione: una minaccia concreta, perché il numero di esemplari di questo mitile, riconosciuto Presidio Slow Food nel 2004, è in costante calo già da alcune stagioni, a causa dell’aumento delle temperature, dell’elevata presenza di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

