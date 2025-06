Sky Sport Motori Weekend | F1 Austria MotoGP Paesi Bassi Rally Acropoli 24 ore di Spa Lamborghini

Preparati a un weekend adrenalinico fatto di motori, emozioni e sfide epiche! Da F1 ad MotoGP, WRC, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo, Sky e NOW ti portano al centro dell’azione con coperture esclusive e streaming di prima classe. Non perdere neanche un istante di questa carrellata di eventi imperdibili, pronti a sorprenderti e appassionarti come mai prima d’ora. La tua estate motoristica inizia ora!

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, WRC, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo. F1 A SPIELBERG – Da giovedì 26 a domenica 29 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’undicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Austria,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky S. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend | F1 Austria, MotoGP Paesi Bassi, Rally Acropoli, 24 ore di Spa, Lamborghini

