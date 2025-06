Siti nucleari dell' Iran distrutti ci sono le prove | la Cia dà ragione a Trump

Negli ultimi attacchi americani ai siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan in Iran, si fa sempre più strada l'ipotesi che le operazioni abbiano effettivamente compromesso il programma nucleare di Teheran. Le prove emergenti suggeriscono che la CIA avesse ragione fin dall'inizio, sostenendo la necessità di un intervento deciso. Ora, con i risultati sui bunker iraniani, si apre una nuova fase negli equilibri geopolitici. Nelle prossime settimane, si deciderà il destino di questa delicata crisi internazionale.

Dai bombardamenti americani sui siti di Fordow, Natanz e Isfahan, i bunker in cui Teheran arricchisce l'Uranio, dipendeva la possibilità di arrestare o quantomeno rallentare il programma nucleare iraniano. Se nei primi giorni sono state sollevate polemiche legate alla riuscita dell'attacco Usa, ora tutto sembra volgere a favore del presidente americano Donald Trump: pare, infatti, che la sua scelta di colpire a fondo sia stata risolutiva. Nelle ultime ore, una serie di nuove informazioni hanno confermato le affermazioni del tycoon secondo cui "gli impianti nucleari dell'Iran sono stati distrutti", come scrive Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, su X.

