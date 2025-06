Sisma ’23 la richiesta del Senato | Il Governo reperisca le risorse

Il sisma che ha colpito l’Appennino forlivese il 18 settembre scorso ha segnato profondamente comunità e imprese. Per garantire un rapido risanamento e ripartenza, il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a reperire le risorse necessarie, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. È essenziale che questa richiesta venga ascoltata: il sostegno tempestivo può fare la differenza per il futuro di Tredozio, Rocca San Casciano e di tutte le zone colpite.

Ieri il Senato ha approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Roberto Rosso con la collaborazione dell'onorevole Rosaria Tassinari, che impegna il Governo – compatibilmente con le disponibilità finanziarie – a reperire le risorse necessarie per sostenere la ricostruzione dei danni subiti da cittadini, famiglie e imprese colpiti dal sisma del 18 settembre 2023 sull' Appennino forlivese, in particolare Tredozio e Rocca San Casciano, territori già duramente provati anche dagli eventi alluvionali. Spiega la deputata forlivese Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia per l' Emilia-Romagna: "Apprezziamo il lavoro svolto in Senato e siamo fiduciosi che il Governo saprà dar seguito a quest'impegno.

