Sinner si prepara a Wimbledon accendendo un fiammifero con un servizio a 200 all’ora ma è un fake?

Jannik Sinner esordirà a Wimbledon 2025 martedì 1 luglio. Intanto, ieri c'è stato un allenamento tra numeri 1 al mondo con Alyna Sabalenka. Ma prima di cominciare, come racconta il quotidiano Libero, Jannik ha giocato con un fiammifero posto dall'altra parte della rete. Il video è diventato virale sui social, anche se la parte della battuta del tennista e della successiva accensione del fiammifero sembra essere un fake, tanto da non essere re-postato neanche dall'account ufficiale dell'Atp.