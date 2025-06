Sinner rischia grosso Cosa può succedere a Wimbledon | allarme per il campione

L’imminente esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2024 suscita grande attenzione e aspettative. Dopo l’infortunio all’anca che ha segnato la sua preparazione, il campione si trova ora di fronte a una sfida cruciale: dimostrare di aver superato le difficoltà e di poter competere ai massimi livelli sulla superficie più veloce. Questo momento potrebbe determinare il suo futuro nel torneo e confermare il suo ruolo tra i favoriti.

L’imminente esordio di Jannik Sinner sull’erba di Wimbledon quest’anno assume un significato particolare. Dopo l’infortunio all’anca subito a Madrid lo scorso maggio, che compromise la sua preparazione e lo portò alla sconfitta contro Daniil Medvedev nei quarti di Wimbledon 2024, il numero uno del mondo ha ora l’opportunità di affinare la sua transizione sulla superficie più rapida. Questo periodo di preparazione ottimale è cruciale, poiché il passaggio da una superficie all’altra nel tennis non è una mera questione tecnica, ma un fattore determinante per la performance e, soprattutto, per la prevenzione degli infortuni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it