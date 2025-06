Sinner prepara Wimbledon accendendo fiammiferi col servizio Il video del millimetrico colpo

Jannik Sinner si sta preparando con determinazione per Wimbledon 2025, ma non rinuncia a momenti di leggerezza e spettacolo. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti, il talento azzurro si cimenta in azioni sorprendenti, come il servizio millimetrico ripreso in un video virale. Mentre si avvicina il grande appuntamento, Sinner dimostra che la passione e la cura dei dettagli sono la sua vera forza. E chissĂ , magari ci sorprenderĂ ancora con nuove magie sul campo...

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Wimbledon 2025. Il tennista azzurro tornerĂ a giocare dopo la delusione dell’Atp 500 di Halle, dove è stato eliminato al secondo turno da Aleksandr Bublik, poi vincitore del torneo, e dopo l’epica finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz. Sinner però, tra un allenamento e l’altro, non si sta facendo mancare qualche momento di svago. I canali social dell’Atp hanno pubblicato oggi un  video particolare, in cui si vede il numero uno del mondo partecipare a una nuova challenge. Qui si osserva Sinner, in tenuta d’allenamento, accendere un fiammifero  a bordocampo, studiarne la fiamma e poi dirigersi verso la linea di fondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner prepara Wimbledon accendendo fiammiferi col servizio. Il video del millimetrico colpo

