Sinner lo sai fare? Jannik lascia i fan a bocca aperta Il servizio incendiario | gli bastano palla e fiammifero – Il video

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo del tennis, preparatevi a cambiare idea. Jannik Sinner, il giovane talento italiano, sorprende ancora una volta i fan con un video incredibile che mette in mostra non solo le sue abilità sul campo, ma anche la sua creatività e senso dell’umorismo. Tra accensioni sorprendenti e servizi impeccabili, il campione altoatesino lascia tutti a bocca aperta: ghiaccio e...

Nell’attesa di iniziare il torneo di Wimbledon il 30 giugno, Jannik Sinner inizia a riscaldarsi, in tutti i sensi. In un video pubblicato sulla pagina Instagram del Atp Tour si vede il campione altoatesino che, prima dimostra come sia possibile accendere un fiammifero sfregandolo contro una pallina da tennis, e poi, posizionandosi a bordo campo fa partire un servizio che intercetta perfettamente la punta del fiammifero e lo innesca. «Ghiaccio e fuoco» scrivono nei commenti, a sottolineare l’atteggiamento sempre molto distaccato del campione azzurro e la sua capacità di infiammare anche il tifoso più esigente. 🔗 Leggi su Open.online

