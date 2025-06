Sinner coach Vagnozzi | La nostra stima in lui è aumentata dopo la finale persa al Roland Garros

Sinner Coach Vagnozzi esprime rinnovata stima per Jannik, cresciuta dopo la finale di Roland Garros. Con Wimbledon alle porte, il talento italiano si prepara con determinazione a Londra, deciso a lasciare alle spalle le delusioni e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Il debutto è previsto per domani, e ogni dettaglio sarà sfruttato per affrontare al meglio questa sfida cruciale. Di questo e molto altro...

Wimbledon è alle porte e Jannik Sinner è già a Londra da qualche giorno per (ri)prendere confidenza con l'ambiente britannico. Il numero uno al mondo debutterà nella giornata di lunedì 1° luglio (domani mattina il sorteggio e scopriremo contro chi) e sta lavorando duramente per arrivare pronto alla prima sfida del torneo. L'obiettivo principale, per lui, è eliminare in maniera definitiva le scorie della finale persa al Roland Garros. Di questo e tanto altro ancora ha parlato il suo coach, Simone Vagnozzi, in un'intervista concessa alla Rai. Vagnozzi: «Sinner sta bene e si sta allenando duramente.

