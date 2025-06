Sinner accende un fiammifero con il servizio? Il video è virale

Il video virale di Jannik Sinner che sembra accendere un fiammifero col servizio ha fatto il giro dei social, ma attenzione ai dettagli: si tratta di un'abile messa in scena, non di un colpo reale. Un esempio perfetto di come il montaggio e la creatività possano catturare l'immaginazione, anche se la realtà è ben diversa. Quindi, dietro questa magica immagine si nasconde l’ingegno di chi sa sorprendere e intrattenere, lasciando tutti senza fiato... fino al prossimo trucco.

Sta facendo il giro dei social il video in cui Jannik Sinner sembra accendere un fiammifero colpendo la pallina con il servizio. Il filmato è stato però realizzato ad arte: nessun trucco da prestigiatore, ma un contenuto costruito. A rallentatore si nota infatti che la pallina rimbalza lontano dal cerino, che si accende autonomamente. Un'ottima trovata di scena, ma non un colpo reale.

Carlos Alcaraz accende la finale di Roma: “Io e Sinner siamo rivali e non siamo amici, ma lo stimo” - Carlos Alcaraz accende la finale di Roma con una dichiarazione provocatoria: "Io e Sinner siamo rivali, non amici, ma lo stimo".

