Sinner a Wimbledon incognita erba e rischio infortuni | cosa dice l’esperto

Il cambiamento delle superfici nel tennis rappresenta sempre una sfida, e per Jannik Sinner, l’erba di Wimbledon è un vero banco di prova. Dopo un passato segnato da infortuni, il campione altoatesino si prepara con rinnovata determinazione: quali rischi comporta questa incognita, e cosa dice l’esperto sui possibili ostacoli? Scopriamo insieme le strategie di Sinner per affrontare questo prestigioso torneo e le sue aspettative per il 2024.

(Adnkronos) – Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si sta preparando per il suo esordio sull’erba di Wimbledon. Quest’anno il campione altoatesino può prepararsi meglio per il cambio di superficie, visto che lo scorso anno con l’infortunio all’anca al torneo di Madrid a maggio c’era stato uno stop obbligatorio e il suo Wimbledon 2024 ne aveva risentito con la sconfitta ai quarti da parte di Daniil Medvedev. “Il cambiamento delle superfici può influenzare lo stile di gioco, la velocità di gioco, la risposta della palla e la biomeccanica del giocatore, che a loro volta contribuiscono a diversi tipi di infortuni. 🔗 Leggi su Seriea24.it

