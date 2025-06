Sindaco e giunta al bilancio del terzo anno Basile | L' obiettivo è continuare anche dopo il 2027

Con il terzo anno di mandato ormai alle spalle, il sindaco Basile e la sua giunta si preparano a tracciare un bilancio ricco di risultati e progetti futuri. Con l’obiettivo di continuare anche oltre il 2027, si affacciano a un nuovo capitolo di sviluppo per la città . In una conferenza in stile Cateno De Luca, si ripercorrono i successi degli ultimi dodici mesi, evidenziando un cammino deciso verso il progresso e la crescita. E partendo dalla fine...

Una conferenza in stile Cateno De Luca con il lungo elenco dei risultati raggiunti negli ultimi dodici mesi. Si chiude il terzo anno di mandato per il sindaco Basile e gli assessori ed è tempo di bilanci quando mancano due anni alle amministrative. E partendo dalla fine Basile sulla nuova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: basile - sindaco - terzo - anno

Caro sindaco Basile, le opere compensative non sono funzionali né al ponte né alla città ma solo al silenzio - Caro Sindaco, ho notato con preoccupazione il suo sorriso compiaciuto durante la recente riunione con l'amministratore della società Stretto di Messina.

Translate postSindaco e giunta al bilancio del terzo anno, Basile: "L'obiettivo è continuare anche dopo il 2027" https://ift.tt/QOFomrW https://ift.tt/uw4CLIq Vai su X

Comunicato stampa N. 659 - 25 giugno 2025 - Amministrazione Basile: domani conferenza stampa a Palazzo Zanca per il terzo anno di mandato https://comune.messina.it/it/news/amministrazione-basile-domani-conferenza-stampa-a-palazzo-zanca-per-il-ter Vai su Facebook

Sindaco e giunta al bilancio del terzo anno, Basile: L'obiettivo è continuare anche dopo il 2027; Messina, il bilancio dell'amministrazione comunale dopo tre anni; Messina, Basile e la sua Giunta fanno il punto: “Tanti risultati dati per scontati, ma non lo erano&rdq.

Messina, il bilancio dell’amministrazione comunale dopo tre anni. Il sindaco Basile: “tanto impegno e passione” - Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato il bilancio del terzo anno di attività ... Segnala strettoweb.com

Messina, Basile e la sua Giunta fanno il punto: “Tanti risultati dati per scontati, ma non lo erano” - Al terzo anno di mandato, il sindaco presenta il bilancio dell’amministrazione: cantieri, scuola, inclusione sociale, cultura, turismo e servizi pubblici al centro dell’azione. msn.com scrive