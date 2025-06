Simpson Marge muore oppure no? Il dubbio che agita il web

Il web è in fermento: Marge Simpson è morta o no? La discussione infiamma gli appassionati dopo l’ultimo episodio della 36esima stagione de 'I Simpson', intitolato ‘Estranger Things’, che proietta i protagonisti nel futuro, in un lontano 35 anni. Ma, secondo la CNN, non c’è motivo di allarmarsi: si tratta solo di una scena ambientata in un’epoca futura. E così, il mistero rimane ancora irrisolto.

Marge Simpson è morta oppure no? Fa discutere online l’ultimo episodio nella 36esima stagione de ‘I Simpson’ (titolo ‘Estranger things’) che prefigura la scomparsa di uno dei protagonisti della più amata serie animata della storia delle televisione: l’amorevole, a volte petulante, moglie di Homer Simpson. I Simpson nel futuro. Ma, scrive la Cnn, non c’è da preoccuparsi. La puntata, infatti, si svolge in parte in un futuro lontano 35 anni. Lisa, ormai adulta, lavora come commissario dell’Nba. Bart, invece, gestisce una casa di riposo abusiva dove vive Homer. I due fratelli non si frequentano da un po’, si sono allontanati dopo aver smesso di guardare insieme ‘Grattachecca e Fichetto’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Simpson, Marge muore oppure no? Il dubbio che agita il web

Morte di marge dei simpson segna un trend per il futuro della sitcom - aspettative del pubblico e spingendosi oltre i confini tradizionali dell’umorismo televisivo. La morte momentanea di Marge non solo ha scosso gli spettatori, ma ha anche aperto nuove strade narrative, indicando che il futuro delle sitcom potrebbe essere sempre più imprevedibile e innovativo.

«Questa lettera va aperta soltanto dopo che non ci sarò più. » Nell’episodio finale della 36ª stagione dei Simpson, succede qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato: Marge Simpson, la mamma della famiglia più famosa di Springfield, muore. L’episodio, chi Vai su Facebook

