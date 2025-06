Simple Minds edizione speciale per i 40 anni di Once Upon a Time

Per celebrare i 40 anni di un capolavoro senza tempo, i Simple Minds presentano un’edizione speciale di "Once Upon a Time". Questo cofanetto di 5 CD ripercorre l’iconico album del 1985, che ha segnato la storia della band e della musica rock. Un’occasione imperdibile per rivivere un classico intramontabile, arricchito da preziose rarità e atmosfere memorabili. La musica, come sempre, ci unisce e ci fa sognare—e questa edizione lo dimostra ancora una volta.

GLASGOW – In occasione del 40° anniversario di “Once Upon a Time”, l’album multiplatino dei Simple Minds, il 17 ottobre uscirà una edizione speciale in 5 CD (una versione ridotta della Super Deluxe del 2016). Pubblicato originariamente nell’ottobre del 1985, Once Upon A Time è diventato l’album di maggior successo dei Simple Minds fino ad oggi, vendendo due milioni di copie in due mesi, raggiungendo il primo posto nel Regno Unito e la top ten in America. Ha prodotto quattro singoli arrivati nella top 20 e ha dato il via a un tour mondiale durato quindici mesi. Once Upon A Time ha tutte le caratteristiche di un classico album degli anni ’80, con l’incredibile produzione di Jimmy Iovine e Bob Clearmountain e l’inconfondibile stile di Anton Corbijn per la copertina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Simple Minds, edizione speciale per i 40 anni di “Once Upon a Time”

