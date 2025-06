Simona Molinari | La donna è mobile perché capace di emanciparsi E lo racconto sul palco

Simona Molinari torna sul palco con “La Donna è Mobile”, uno spettacolo emozionante che unisce musica, narrazione e ironia in un tributo alle donne dell’arte. Attraverso un viaggio tra letteratura, musica e riflessione storica, l’artista sfida gli stereotipi secolari, dando voce a una femminilità emancipata e versatile. Un’esperienza coinvolgente che celebra la forza e la complessità delle donne, invitando il pubblico a riscoprire e rinnovare il proprio sguardo.

Simona Molinari torna sul palco con un progetto nuovo e sorprendente, La Donna è Mobile. Uno spettacolo teatrale-musicale che fonde canto, narrazione, ironia e riflessione storica che vuole essere un tributo alle donne dell'arte, raccontando la figura femminile attraverso la letteratura, la musica e le sue infinite sfumature. Un viaggio che parte dalla celebre aria del Rigoletto, La donna è mobile, per decostruire stereotipi secolari e dare voce alle donne che hanno fatto la storia senza mai essere raccontate veramente. Scritto dalla stessa Simona Molinari insieme alla giornalista e autrice Simona Orlando, lo spettacolo vuole rappresentare la versatilità, la forza e la libertà espressiva delle donne come interpreti, compositrici e narratrici di emozioni, troppe volte dimenticate dal mondo e il cui valore molto spesso non è stato riconosciuto.