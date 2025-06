Simest Cdp investimento da 5 milioni per crescita in Usa del gruppo Lux

Simest, la società di Cassa Depositi e Prestiti dedicata all’internazionalizzazione, ha investito 5 milioni di euro per ampliare la presenza negli Stati Uniti del gruppo Lux, leader nel settore dell’intrattenimento immersivo. Questa operazione strategica, che coinvolge risorse proprie e fondi pubblici, rappresenta un passo decisivo per il consolidamento internazionale dell’azienda romana, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione nel mercato globale. Un investimento che promette di rivoluzionare l’esperienza immersiva a livello mondiale.

Simest, la societa' per l'internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha investito 5 milioni di euro per rafforzare la presenza negli Stati Uniti del gruppo Lux, rilevante player nazionale nel settore dell'intrattenimento e delle esperienze immersive, con sede a Roma. L'operazione prevede un investimento di 2,5 milioni di euro di risorse proprie Simest, e ulteriori 2,5 milioni di euro di risorse del Fondo 39481 gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto forma di aumento di capitale della Lux America Inc., controllata statunitense del gruppo italiano.